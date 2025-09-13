Plauener kämpfen für Erhalt ihrer Straßenbahn

Plauen
Die Betreiber-Gesellschaft hat eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Plauener Straßenbahn gestartet. Bei einer Sonderfahrt konnten sich die Bewohner der Stadt für deren Erhalt einsetzen.
Die Situation sei ernst, so der Geschäftsführer der Plauener Straßenbahn-Gesellschaft, Karsten Treiber. Sollte sich die finanzielle Situation des Nahverkehrsunternehmens nicht verbessern, drohe Ende 2026 die Zahlungsunfähigkeit, fügte er hinzu. Treiber persönlich war am Samstagnachmittag in Schaffner-Uniform auf einem historischen Triebwagen...
