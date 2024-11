Plauener Keramikstudio präsentiert hübsche Geschenkideen

Der Verein hatte am Wochenende zum vorweihnachtlichen Adventsmarkt eingeladen.

Riesiger Andrang herrschte am Wochenende in den Räumen des Narva-Keramikstudios an der Mückenbergerstraße in Plauen. Der Verein hatte zum vorweihnachtlichen Adventsmarkt eingeladen. Die mehr als 70 Vereinsmitglieder im Alter von sieben bis 81 Jahren stellten ihre handgefertigten Keramikarbeiten zum Verkauf aus. Zudem gab es am Samstag vor Ort...