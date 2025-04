Plauener Kult-Freibad vor dem 100. Geburtstag: Was im Haselbrunner „Stadion“ in diesem Jahr los sein wird

Das Freibad in Haselbrunn punktet mit praller Historie. Geht es nach dem Bad-Förderverein und kommt genügend Geld zusammen, soll in diesem Jahr das Kassenhäuschen saniert werden. Im Bild: Jan Rahmig (links) und Ingo Brütting beim Wintergrillen Anfang Februar. Beide arbeiten in der Bauplanung und Projektierung. Bild: Ellen Liebner