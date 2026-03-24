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Kunstexperte Wolfgang Rudloff.
Kunstexperte Wolfgang Rudloff. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Kunstexperte Wolfgang Rudloff.
Kunstexperte Wolfgang Rudloff. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauener Kunstkenner spricht über Maler und Grafiker Max Klinger
Von unserer Redaktion
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Am Mittwoch gibt es den nächsten Vortrag in der Reihe Kunstbetrachtungen im Plauener Malzhaus. Welches Thema diesmal im Fokus steht.

Der Künstler Max Klinger steht diesmal im Mittelpunkt der Vortragsreihe „Kunstbetrachtungen“ im Plauener Malzhaus. Kunstkenner Wolfgang Rudloff lädt für Mittwoch, 17 Uhr, zum Vortrag „Max Klingers Aufbruch zu neuen Ufern“. Der Maler, Grafiker und Bildhauer (1857-1920) zählt durch seine Universalität der Themen, künstlerischen...
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