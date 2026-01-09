MENÜ
Schriftsteller Stefan Heym, aufgenommen 1998 in Berlin. Er lebte von 1913 bis 2001. Bild: Hubert Link/dpa
Schriftsteller Stefan Heym, aufgenommen 1998 in Berlin. Er lebte von 1913 bis 2001. Bild: Hubert Link/dpa
Plauen
Plauener Literaturverein lädt ein: Stefan Heym im Fokus
Redakteur
Von Uwe Selbmann
„Ich habe mich immer eingemischt“, lautete die Lebensbilanz des in Chemnitz geborenen Schriftstellers Stefan Heym. Ein Vortrag in Plauen erinnert an ihn.

Der Plauener Literaturverein Goethekreis lädt zu seiner nächsten Veranstaltung ein. Im Mittelpunkt steht Leben und Wirken von Stefan Heym (1913-2001). Der gebürtige Chemnitzer war nicht nur Schriftsteller von Weltrang, sondern mehrfach Emigrant und kurze Zeit Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Literaturprofessor Peter Hutchinson von...
