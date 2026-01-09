Plauener Literaturverein lädt ein: Stefan Heym im Fokus

Plauen
„Ich habe mich immer eingemischt“, lautete die Lebensbilanz des in Chemnitz geborenen Schriftstellers Stefan Heym. Ein Vortrag in Plauen erinnert an ihn.
Der Plauener Literaturverein Goethekreis lädt zu seiner nächsten Veranstaltung ein. Im Mittelpunkt steht Leben und Wirken von Stefan Heym (1913-2001). Der gebürtige Chemnitzer war nicht nur Schriftsteller von Weltrang, sondern mehrfach Emigrant und kurze Zeit Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Literaturprofessor Peter Hutchinson von...
