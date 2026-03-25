Plauener Nachtwächter startet in die neue Saison

Am Freitag startet der Nachtwächter wieder mit spannenden Führungen. Von der Tourist-Information geht es durch die Altstadt.

Der Plauener Nachtwächter startet am Freitag, 27. März in die neue Saison: 18 Uhr beginnt die erste Führung nach der Winterpause, kündigte die Stadtverwaltung an. Nachtwächter Friedrich-Wilhelm führt vom Treffpunkt an der Tourist-Information durch die Altstadt. Während des Rundgangs erläutert er unter anderem die Bedeutung eines Rufhornes...