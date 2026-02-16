Plauener Naturfreunde überraschen Kita „Friesenwerge“ mit Geschenk

Plauen
Der Verein und die Großfriesener Kindereinrichtung pflegen enge Kontakte. Mehrmals im Jahr geht es gemeinsam auf Tour, um Kindern die Heimat näher zu bringen.
Der Verein der Naturfreunde und die Großfriesener Kindertagesstätte „Friesenzwerge“ pflegen bereits seit 2018 enge Beziehungen. Mehrmals im Jahr ist man gemeinsam auf Tour. So waren am Samstag etwa 50 Personen, 18 Mitglieder der Naturfreunde und elf Kinder der Einrichtung einschließlich der Eltern und Großeltern, rund um den Plauener...
