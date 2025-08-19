Plauener Paar soll die eigenen Kinder missbraucht haben: Staatsanwaltschaft erhebt weitere Vorwürfe

Plauen
Ein Paar steht derzeit vor dem Landgericht Zwickau, weil es die eigenen Kinder schwer missbraucht und die Taten außerdem gefilmt und fotografiert haben soll.
Der Prozess um schweren Kindesmissbrauch am Landgericht Zwickau ist am zweiten Verhandlungstag bereits nach einer halben Stunde unterbrochen worden. Grund: Die Staatsanwaltschaft Zwickau erhebt eine weitere Anklage. Die lag laut der Staatsanwältin am Dienstag aber noch nicht vollständig vor. Die Verfahren sollen nun zusammengeführt und im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.