Plauener Paar wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht: Warum das Urteil vertagt wurde

Seit August müssen sich ein Mann und eine Frau vor dem Landgericht Zwickau verantworten, weil sie die eigenen Kinder sexuell missbraucht haben sollen. Warum das für Freitag angesetzte Urteil bislang noch nicht gesprochen wurde.

Die Forderung habe das Gericht mehr als überrascht, erklärte der Vorsitzende Richter Jörg Burmeister am Freitagnachmittag. Eigentlich sollte in dem seit August andauernden Prozess das Urteil fallen. Stattdessen kehrt das Gericht nun zurück in die Beweisaufnahme.