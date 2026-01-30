MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Postplatz: Schlägerei und Taschenkontrollen halten Polizei auf Trab

Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz.
Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz. Bild: Nicole Jähn
Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz.
Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz. Bild: Nicole Jähn
Update
Plauen
Plauener Postplatz: Schlägerei und Taschenkontrollen halten Polizei auf Trab
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Personen waren am Donnerstag in eine tätliche Auseinandersetzung mitten im Stadtzentrum verwickelt, drei wurden verletzt. Die Ermittlungen vor Ort zogen sich hin. Nun werden Zeugen gesucht.

Turbulent ist es am Donnerstag im Plauener Stadtzentrum zugegangen. So kam es um 16 Uhr zunächst zu einer Prügelei an der Forststraße, in die mehrere Personen involviert waren. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage der „Freien Presse“ sagte, seien dabei zwei Männer verletzt worden. Ein weiterer wurde bedroht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
10.01.2026
1 min.
Polizei sucht Zeugen: Wer verfolgte 46-jährigen Mann in Plauen?
Die Polizei sucht zwei Personen, die in Plauen einen Mann verfolgt hatten.
Freitagabend ist es in Plauen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Wie die Täter beschrieben werden.
Gunter Niehus
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
13:02 Uhr
3 min.
Preuß beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Franziska Preuß ist aktuelle Weltmeisterin in der Verfolgung. (Archivbild)
Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
13.01.2026
4 min.
Böller-Attacke auf dem Plauener Postplatz am Silvesterabend: Jetzt meldet sich ein Augenzeuge zu Wort
Junge Leute sorgten am Silvesterabend auf dem Plauener Postplatz für gefährliche Böller-Attacken. Sie feuerten auch Feuerwerksbatterien aus der Hand ab, wie es dieses Symbolfoto demonstriert.
Im Plauener Stadtzentrum war es am Silvesterabend zu chaotischen Böller-Attacken gekommen. Passanten wurden verletzt. Die Polizei war mehrfach vor Ort. Inzwischen gibt es einen Tatverdächtigen.
Bernd Jubelt
13:00 Uhr
4 min.
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Florian Wißgott
Mehr Artikel