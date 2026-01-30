Plauener Postplatz: Schlägerei und Taschenkontrollen halten Polizei auf Trab

Mehrere Personen waren am Donnerstag in eine tätliche Auseinandersetzung mitten im Stadtzentrum verwickelt, drei wurden verletzt. Die Ermittlungen vor Ort zogen sich hin. Nun werden Zeugen gesucht.

Turbulent ist es am Donnerstag im Plauener Stadtzentrum zugegangen. So kam es um 16 Uhr zunächst zu einer Prügelei an der Forststraße, in die mehrere Personen involviert waren. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage der „Freien Presse“ sagte, seien dabei zwei Männer verletzt worden. Ein weiterer wurde bedroht.