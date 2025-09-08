Plauener Radgarage am Oberen Bahnhof kann nun genutzt werden

Ein Dreivierteljahr später als geplant können Pendler ihre Räder nun in die abschließbaren Boxen schieben. Was sie dafür zahlen müssen.

Bevor die Saison endet, steht am Oberen Bahnhof Plauens erste Fahrradgarage zur Verfügung. Endlich, mag mancher Pendler sagen, denn sie ist seit Januar fertig. Dann gab es Verzögerungen. Die abschließbaren Stellplätze können für unterschiedliche Zeiträume gebucht werden - von einem Tag (1 Euro) über einen Monat (15 Euro) bis zu einem Jahr...