Plauener Rückert-Oberschule lädt zum Schulfest ein

Die Rückert-Oberschule im Plauener Stadtteil Haselbrunn öffnet ihre Tore für ein buntes Schulfest. Wer neben Schülerinnen und Schülern sowie ihren Familien auch gern gesehen ist.

Die Rückert-Oberschule im Plauener Stadtteil Haselbrunn lädt zum Schulfest ein. Gefeiert wird es am Donnerstagnachmittag. Von 13 bis 17 Uhr erwartet die Besucher auf dem Schulgelände an der Rückertstraße ein breites Spektrum an sportlichen, kulturellen und kreativen Angeboten. Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill und erfrischende Getränke...