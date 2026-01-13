MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Seidenweberei startet trotz Insolvenz optimistisch ins neue Jahr

Die Plauener Seidenweberei wurde 1928 gegründet. Jetzt läuft ein Insolvenzverfahren.
Die Plauener Seidenweberei wurde 1928 gegründet. Jetzt läuft ein Insolvenzverfahren. Bild: Ellen Liebner
Die Plauener Seidenweberei wurde 1928 gegründet. Jetzt läuft ein Insolvenzverfahren.
Die Plauener Seidenweberei wurde 1928 gegründet. Jetzt läuft ein Insolvenzverfahren. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Seidenweberei startet trotz Insolvenz optimistisch ins neue Jahr
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Traditionsunternehmen ist bis Mitte 2026 abgesichert. Das teilt der Insolvenzverwalter mit. Was die Gläubigerversammlung ergab.

Die Sanierungsbemühungen für die Plauener Seidenweberei haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Gläubigerversammlung hat dem Antrag des Insolvenzverwalters zugestimmt, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Seit Oktober 2025 befindet sich das Traditionsunternehmen im andauernden Insolvenzverfahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
02.01.2026
3 min.
Autozulieferer in Oberlungwitz insolvent: 95 Arbeitsplätze in Gefahr
Das traditionsreiche Unternehmen SMK Oberlungwitz ist Experte für die Veredlung und Verchromung von Kunststoffteilen für die Automobilindustrie.
Das Insolvenzverfahren für die traditionsreiche SMK Sächsische Metall- und Kunststoffveredlung soll am 1. Februar eröffnet werden. Die Produktion läuft jedoch erst einmal weiter, und der Insolvenzverwalter äußert sich vorsichtig optimistisch.
Bernd Appel
21.10.2025
2 min.
Nach Insolvenz: Investoren melden Interesse an traditionsreicher Plauener Seidenweberei
Die Plauener Seidenweberei hat Aufträge an Land gezogen.
Trotz Insolvenzverfahrens läuft die Produktion im Betrieb weiter. Der beauftragte Insolvenzverwalter zeigt sich zuversichtlich, was die Zukunft des Unternehmens anbelangt. Neue Großaufträge kommen rein.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel