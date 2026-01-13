Plauener Seidenweberei startet trotz Insolvenz optimistisch ins neue Jahr

Plauen
Das Traditionsunternehmen ist bis Mitte 2026 abgesichert. Das teilt der Insolvenzverwalter mit. Was die Gläubigerversammlung ergab.
Die Sanierungsbemühungen für die Plauener Seidenweberei haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Gläubigerversammlung hat dem Antrag des Insolvenzverwalters zugestimmt, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Seit Oktober 2025 befindet sich das Traditionsunternehmen im andauernden Insolvenzverfahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.