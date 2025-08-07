Plauener Sommertheater-Festival startet eine Woche später: Das ist der Grund

Los gehen sollte es am Sonntag mit einem Theaterstück für Kinder. Doch dieser Programmpunkt entfällt.

Das vierte Sommertheater-Festival im Plauener Komturhof speckt ab, noch bevor es begonnen hat. Gedacht als Überbrückung, bevor sich am Vogtlandtheater wieder der Vorhang hebt, sollte es an diesem Sonntag beginnen. Mehrere Veranstaltungen sind im August geplant. Zur Eröffnung sollte ein Kinderstück aufgeführt werden. Dieser Programmpunkt...