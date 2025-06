Plauener Spitzenfest 2025

Plauen 4 min.

63. Spitzenfest in Plauen: Was neu ist, was es kostet, was es bietet

Am ersten Juni-Wochenende wird Plauen zum Festgelände. Es gibt Livemusik, Kinderfest und einen Weltrekordversuch. Und der Headliner am Samstag kommt deutlich jünger daher als im Vorjahr.