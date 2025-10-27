Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Stadtrat gibt grünes Licht für Auslegung des neuen Bebauungsplans für Industriegebiet Oberlosa

Erschlossene Flächen, eine neue Straße und eine Bautafel sind im geplanten Industriegebiet von Oberlosa vorhanden, bisher aber kein gültiger Bebauungsplan.
Erschlossene Flächen, eine neue Straße und eine Bautafel sind im geplanten Industriegebiet von Oberlosa vorhanden, bisher aber kein gültiger Bebauungsplan. Bild: Igor Pastierovic
Plauen
Plauener Stadtrat gibt grünes Licht für Auslegung des neuen Bebauungsplans für Industriegebiet Oberlosa
Von Swen Uhlig
Nachdem das Oberverwaltungsgericht das ursprüngliche Konzept für ein Industriegebiet im Plauener Süden gekippt hat, legt die Stadt Plauen einen neuen Plan vor. Bürger können dagegen Einwände äußern.

Im April 2022 hatte das Oberverwaltungsgericht den Bebauungsplan für das Industriegebiet im Plauener Stadtteil Oberlosa für nichtig erklärt. Ein Nachbar sah seine Rechte verletzt und hatte einen sogenannten Normenkontrollantrag eingereicht.
