Plauener Stadtrat gibt grünes Licht für Auslegung des neuen Bebauungsplans für Industriegebiet Oberlosa

Nachdem das Oberverwaltungsgericht das ursprüngliche Konzept für ein Industriegebiet im Plauener Süden gekippt hat, legt die Stadt Plauen einen neuen Plan vor. Bürger können dagegen Einwände äußern.

Im April 2022 hatte das Oberverwaltungsgericht den Bebauungsplan für das Industriegebiet im Plauener Stadtteil Oberlosa für nichtig erklärt. Ein Nachbar sah seine Rechte verletzt und hatte einen sogenannten Normenkontrollantrag eingereicht.