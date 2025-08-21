Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Plauener Tourist-Information lädt zu einer besonderen Bierverkostung ein

Im Plauener Vogtlandgarten gibt es am Samstag eine Bierverkostung mit Rahmenprogramm.
Im Plauener Vogtlandgarten gibt es am Samstag eine Bierverkostung mit Rahmenprogramm.
Plauen
Plauener Tourist-Information lädt zu einer besonderen Bierverkostung ein
Von Bernd Jubelt
Im urigen Biergarten des Vogtlandgartens erfahren die Teilnehmer von einem Stadtführer auf unterhaltsame Art mehr über die Historie des Bieres.

Eine öffentliche Bierverkostung wird es am Samstag im Plauener Vogtlandgarten geben. Initiiert wird sie von der Tourist-Information der Stadt. Los geht es 17 Uhr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung vorab in der Tourist-Information erforderlich (Telefon: 03741 2911027, E-Mail: [email protected]). Im urigen...
