Plauener Tourist-Information lädt zu einer besonderen Bierverkostung ein

Plauen
Im urigen Biergarten des Vogtlandgartens erfahren die Teilnehmer von einem Stadtführer auf unterhaltsame Art mehr über die Historie des Bieres.
Eine öffentliche Bierverkostung wird es am Samstag im Plauener Vogtlandgarten geben. Initiiert wird sie von der Tourist-Information der Stadt. Los geht es 17 Uhr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung vorab in der Tourist-Information erforderlich (Telefon: 03741 2911027, E-Mail: [email protected]). Im urigen...
