Plauen
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Vor 16 Jahren haben der Maschinenbaustudent Jens Opitz und sein Geschäftspartner Martin Richter eine Firma gegründet, die sich ganz der DDR-Mopedmarke Simson verschrieben hat. Das Unternehmen ZT-Tuning aus Plauen vertreibt nicht nur Bauteile für die Zweiräder, sondern produziert sie auch selbst – zum Beispiel Motoren- und Fahrwerksteile.
