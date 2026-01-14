MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“

ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“ Bild: Ellen Liebner
Lennart Förtsch (links) und Max Theilig von ZT-Tuning am Motorenprüfstand in der Werkhalle des Unternehmens.
Lennart Förtsch (links) und Max Theilig von ZT-Tuning am Motorenprüfstand in der Werkhalle des Unternehmens. Bild: Ellen Liebner
Die ZT-Tuning-Mitarbeiter Adrian Lenk (links) und Justin Bähr bei der Montage eines Motors des Plauener Unternehmens.
Die ZT-Tuning-Mitarbeiter Adrian Lenk (links) und Justin Bähr bei der Montage eines Motors des Plauener Unternehmens. Bild: Ellen Liebner
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“ Bild: Ellen Liebner
Lennart Förtsch (links) und Max Theilig von ZT-Tuning am Motorenprüfstand in der Werkhalle des Unternehmens.
Lennart Förtsch (links) und Max Theilig von ZT-Tuning am Motorenprüfstand in der Werkhalle des Unternehmens. Bild: Ellen Liebner
Die ZT-Tuning-Mitarbeiter Adrian Lenk (links) und Justin Bähr bei der Montage eines Motors des Plauener Unternehmens.
Die ZT-Tuning-Mitarbeiter Adrian Lenk (links) und Justin Bähr bei der Montage eines Motors des Plauener Unternehmens. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.

Vor 16 Jahren haben der Maschinenbaustudent Jens Opitz und sein Geschäftspartner Martin Richter eine Firma gegründet, die sich ganz der DDR-Mopedmarke Simson verschrieben hat. Das Unternehmen ZT-Tuning aus Plauen vertreibt nicht nur Bauteile für die Zweiräder, sondern produziert sie auch selbst – zum Beispiel Motoren- und Fahrwerksteile.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
14.01.2026
2 min.
Tausende Pendler betroffen: B 95 zwischen Chemnitz und Erzgebirge bald für Monate dicht
Es ist nicht das erste Mal, dass die B 95 am Harthauer Berg gesperrt wird.
Die vielgenutzte Bundesstraße soll im Frühjahr wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Die Umleitung hat es in sich.
Michael Müller
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
06.05.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen investiert 13 Millionen Euro in neue Halle im Vogtland: Warum die Firmengründer zuletzt schlaflose Nächte hatten
Die Geschäftsführer von „ZT Tuning“, Vertreter von Goldbeck-Bau sowie die Globus-Marktleiterin Kitty Fischer (2. von rechts) und der Weischlitzer Bürgermeister Steffen Raab (2. von links) vollzogen am Dienstag den ersten Spatenstich für das Neubauvorhaben.
Mit einer Millionen-Investition wird der Ersatzteil-Hersteller „ZT Tuning“ den Globus-Standort an der A 72 nahe Weischlitz aufwerten. Am Dienstag wurde der erste Spatenstich vollzogen.
Swen Uhlig
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel