Plauener Umspannwerk macht sich fit für die Energiewende

Mitnetz Strom hat in Plauen mit einer umfassenden Modernisierung eines Umspannwerkes begonnen. Bis Ende 2026 sollen die Arbeiten dauern. Für die Investition gibt es mehrere Gründe.

Der Stromverteilnetzbetreiber Mitnetz Strom hat in Plauen mit der Modernisierung des Umspannwerkes Plauen A begonnen. Damit soll die Versorgungssicherheit in der Region verbessert werden, erklärt Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei Mitnetz Strom.