Dieser Transformator wurde ausgemustert und zur Verschrottung geschafft.
Dieser Transformator wurde ausgemustert und zur Verschrottung geschafft.
Plauen
Plauener Umspannwerk macht sich fit für die Energiewende
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Mitnetz Strom hat in Plauen mit einer umfassenden Modernisierung eines Umspannwerkes begonnen. Bis Ende 2026 sollen die Arbeiten dauern. Für die Investition gibt es mehrere Gründe.

Der Stromverteilnetzbetreiber Mitnetz Strom hat in Plauen mit der Modernisierung des Umspannwerkes Plauen A begonnen. Damit soll die Versorgungssicherheit in der Region verbessert werden, erklärt Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei Mitnetz Strom.
