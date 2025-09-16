Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Redakteur
Von Swen Uhlig
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.

Er war seit Jahrzehnten in Plauen als Unternehmer aktiv. Ursprünglich gestartet war er als Inhaber eines Autohauses im Norden der Stadt, später betätigte er sich auch als Immobilieninvestor und hat in seiner Heimatstadt sowie im Vogtlandkreis mehrere Wohnanlagen errichten lassen.
