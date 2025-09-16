Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben

Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.

Er war seit Jahrzehnten in Plauen als Unternehmer aktiv. Ursprünglich gestartet war er als Inhaber eines Autohauses im Norden der Stadt, später betätigte er sich auch als Immobilieninvestor und hat in seiner Heimatstadt sowie im Vogtlandkreis mehrere Wohnanlagen errichten lassen.