  • Plauener Unternehmerin tritt in die zweite Reihe – das Credo der Vogtländerin: „Man muss Biss haben“

Kerstin Knabe ist in die zweite Reihe getreten. Sohn Manuel Schubert ist jetzt erster Geschäftsführer der Firma SCB in Straßberg.
Kerstin Knabe ist in die zweite Reihe getreten. Sohn Manuel Schubert ist jetzt erster Geschäftsführer der Firma SCB in Straßberg. Bild: Ellen Liebner
Das neue junge Chef-Team (v. li.): Manuel Schubert, Fritz Raab, Fabian Ehrhardt und Pascal Fock.
Das neue junge Chef-Team (v. li.): Manuel Schubert, Fritz Raab, Fabian Ehrhardt und Pascal Fock. Bild: Ellen Liebner
Der Firmensitz an der Straße Am Possigweg wurde 1996 errichtet.
Der Firmensitz an der Straße Am Possigweg wurde 1996 errichtet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Unternehmerin tritt in die zweite Reihe – das Credo der Vogtländerin: „Man muss Biss haben“
Redakteur
Von Sabine Schott
In der Firma SCB aus dem Plauener Ortsteil Straßberg findet ein Generationswechsel statt – die langjährige Chefin Kerstin Knabe gibt den Staffelstab ab. Wer jetzt Knabes Nachfolger sind.

Vor wenigen Wochen ist Kerstin Knabe 65 geworden. Nun will sie im aktiven Berufsleben kürzertreten. Erster Geschäftsführer ist schon länger Knabes jüngerer Sohn Manuel Schubert. Der 39-Jährige arbeitet seit 2002 im Betrieb, in dem er auch gelernt hat. Schubert wird von drei Abteilungsleitern unterstützt.
