Plauener Unternehmerin tritt in die zweite Reihe – das Credo der Vogtländerin: „Man muss Biss haben“

In der Firma SCB aus dem Plauener Ortsteil Straßberg findet ein Generationswechsel statt – die langjährige Chefin Kerstin Knabe gibt den Staffelstab ab. Wer jetzt Knabes Nachfolger sind.

Vor wenigen Wochen ist Kerstin Knabe 65 geworden. Nun will sie im aktiven Berufsleben kürzertreten. Erster Geschäftsführer ist schon länger Knabes jüngerer Sohn Manuel Schubert. Der 39-Jährige arbeitet seit 2002 im Betrieb, in dem er auch gelernt hat. Schubert wird von drei Abteilungsleitern unterstützt.