Plauener verliert hohe Geldsumme an Krypto-Betrüger

Der Rentner fiel auf eine unseriöse Anzeige herein. Warum er sich nun auch noch wegen Geldwäsche verantworten muss.

Die Polizei hat vor unseriösen Krypto-Geschäften gewarnt. Anlass war ein Betrugsfall in Plauen. Ein Plauener hat seit Juli insgesamt rund 95.000 Euro an Betrüger verloren. Im Sommer 2024 hatte der Rentner eine Anzeige im Internet gefunden, in der ein Prominenter über das Geheimnis seines Reichtums berichtete. Infolgedessen eröffnete er ein...