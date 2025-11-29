Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?

Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken.
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken. Bild: Ellen Liebner
Gebrannte Mandeln sind auf dem Weihnachtsmarkt der Renner. Für 100 Gramm müssen durchschnittlich vier Euro bezahlt werden.
Gebrannte Mandeln sind auf dem Weihnachtsmarkt der Renner. Für 100 Gramm müssen durchschnittlich vier Euro bezahlt werden. Bild: Ellen Liebner
Johannisbeer-Glühwein gibt es am Stand von Peter Hickmann zum ersten Mal. Er kostet 4,50 Euro. Besucher haben die Qual der Wahl: 14 Sorten Glühwein werden an der Bude angeboten.
Johannisbeer-Glühwein gibt es am Stand von Peter Hickmann zum ersten Mal. Er kostet 4,50 Euro. Besucher haben die Qual der Wahl: 14 Sorten Glühwein werden an der Bude angeboten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?
Von Bernd Jubelt
Das Imbiss-Angebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt ist abwechslungsreich – egal ob herzhaft oder süß, warm oder kalt. Doch wie sieht es mit den Kosten aus, müssen Besucher mehr Geld ausgeben als im Vorjahr? Die „Freie Presse“ hat den Test gemacht.

Süßes geht immer. 17 verschiedene Sorten an gebrannten Nüssen gibt es in diesem Jahr bei der Naschwerkstatt auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Die klassische gebrannte Mandel wird besonders gern gekauft. 100 Gramm kosten am Donnerstag vier Euro. „Wir haben einen Tagespreis, der je nach Einkauf beim Großhändler variieren kann“, sagt...
