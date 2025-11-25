Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jessica Sehning aus Wildenfels schmückt ihre Bude.
Vor dem Portal des Alten Rathauses wird am Dienstagabend der Plauener Weihnachtsmarkt 2025 eröffnet. Er lädt bis zum 22. Dezember zum Besuch ein.
Philipp Kampe und Silke Riedel von der Bäckerei Jahnsmüller in Werda haben am Montag ihre Leckereien eingeräumt.
Sonja Wittrien ist startklar für die Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Sie verkauft am Stand von Rafal Wojcikiewicz aus Görlitz Volkskunst aus dem Erz- und Riesengebirge.
Plauen
Plauener Weihnachtsmarkt öffnet: Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Dienstagabend funkelt der Plauener Altmarkt wieder im Lichterglanz. Vier Wochen lang laden rund 60 Händler zum Besuch des Weihnachtsmarktes ein. Plauen erwartet diesmal noch mehr Gäste von außerhalb.

In wenigen Stunden geht es los. Am Dienstagabend öffnet der Plauener Weihnachtsmarkt. Bis zum 22. Dezember lädt der größte Budenzauber des Vogtlandes zum Besuch ein. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Programmpunkten und was sonst noch erwähnenswert ist.
