Plauener Weihnachtsmarkt öffnet: Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Ab Dienstagabend funkelt der Plauener Altmarkt wieder im Lichterglanz. Vier Wochen lang laden rund 60 Händler zum Besuch des Weihnachtsmarktes ein. Plauen erwartet diesmal noch mehr Gäste von außerhalb.

In wenigen Stunden geht es los. Am Dienstagabend öffnet der Plauener Weihnachtsmarkt. Bis zum 22. Dezember lädt der größte Budenzauber des Vogtlandes zum Besuch ein. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Programmpunkten und was sonst noch erwähnenswert ist.