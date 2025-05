Plauener Wirt reagiert auf Gerüchte: „Wir sind absolut unabhängig von anderen gastronomischen Einrichtungen“

Die Nachricht von der Insolvenz des Plauener Kneipen-Königs Manuel Bendig und seiner „Gastrofabrik“ verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Doch manche Kunden sind nun verunsichert - etwa Gäste vom Lokal „Lumisch“. Dessen Chef spricht jetzt Klartext.

Die Nachricht von der Insolvenz des Plauener Kneipen-Königs Manuel Bendig vor wenigen Wochen hat Wirt Tim Wurzbacher nicht kaltgelassen. Man kennt sich schließlich in der Branche. Bendigs "Gastrofabrik" war in Zahlungsschwierigkeiten geraten, das bisher von ihm betriebene Bowlingcenter "Number One" und der "Stadtstrand" sind geschlossen.