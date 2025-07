Plauener Wohngeldstelle jetzt in neuen Räumen

Die Außenstelle an der Melanchthonstraße gibt es damit nicht mehr. Was Bürger jetzt beachten müssen.

Das Fachgebiet Wohnhilfen ist in der vergangenen Woche von seiner Außenstelle an der Melanchthonstraße zurück ins Rathaus gezogen und befindet sich nun im Sockelgeschoss in den Zimmern 64a bis 80a. Die Außenstelle an der Melanchthonstraße gibt es damit nicht mehr. Erreichbar ist die Wohngeldstelle im Rathaus über den barrierefreien Eingang...