Plauens Bürgermeister hält an Weihnachtsmarkt-Öffnung von 11 bis 20 Uhr fest – aber: „Niemandem soll die Glühweintasse aus der Hand gerissen werden“

Nur noch bis einschließlich Montag ist der Budenzauber in der Innenstadt geöffnet. Ab dem 25. Dezember geht ein Winterdorf an den Start.

In der Debatte um die täglichen Öffnungszeiten des Plauener Weihnachtsmarktes hat sich jetzt auch der verantwortliche Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) geäußert – und stellt klar: „Laut Marktsatzung der Stadt gelten in diesem Jahr die Kernöffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr." Ausnahmen gebe es zwar, für diese müssten aber...