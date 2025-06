Plauens Freibäder noch immer geschlossen: Doch daran gibt es jetzt Kritik

Während sich Baderatten in mehreren Freibädern im Umland bereits vergnügen können, haben sie in der größten Stadt des Vogtlands Pech gehabt. Das gefällt nicht jedem.

Die erste Juniwoche 2025 ist bereits rum, doch Plauens Freibäder sind noch immer nicht in die Saison gestartet. Die ursprünglich für Mitte Mai geplante Eröffnung des Freibads „Naddel“ in Preißelpöhl war witterungsbedingt verschoben worden, auch der für Pfingsten vorgesehene Start in Haselbrunn musste gecancelt werden. Bäderchef Ronny...