Ein Einsatz der Polizei sorgte am Mittag in Plauen für Aufsehen.
Ein Einsatz der Polizei sorgte am Mittag in Plauen für Aufsehen. Bild: Symbolfoto: Nicole Jähn/Archiv
Plauen
Polizei-Einsatz nach Körperverletzung am Plauener Postplatz
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher ist die Polizei am Freitag auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Was bislang dazu bekannt.

Die Polizei ist am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Einsatz auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Gegen 13.30 Uhr kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Der genaue Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Der Vorfall wurde...
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
20.11.2025
1 min.
Streit zwischen Männern am Plauener Postplatz: Unbekannter droht mit Messer
Einen Fall von Bedrohung meldet die Polizei am Plauener Postplatz.
Vorfall am Mittwochabend in Plauen: Ein 26-Jähriger wurde bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.
Tino Beyer
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
12:00 Uhr
1 min.
Lauter Knall in der Nacht: Wieder ein Automat in Plauen gesprengt
In Plauen ist in der Nacht zum 24. Dezember ein Zigarettenautomat zerstört worden.
Wenige Tage nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten ist in Plauen ein weiteres Gerät zerstört worden. Diesmal war ein Zigarettenautomat das Ziel.
Florian Wunderlich
