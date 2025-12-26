Polizei-Einsatz nach Körperverletzung am Plauener Postplatz

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher ist die Polizei am Freitag auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Was bislang dazu bekannt.

Die Polizei ist am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Einsatz auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Gegen 13.30 Uhr kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Der genaue Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Der Vorfall wurde...