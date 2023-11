Polizei fahndet nach Automatenknackern in Plauen

In Plauen haben Täter versucht, einen Parkautomaten zu knacken. Was sie hinterließen, war ein hoher Sachschaden.

Ein Kassenautomat in einem Plauener Parkhaus sollte in der Nacht zum Freitag um Einnahmen erleichtert werden. Doch der Plan dieser unbekannten Tätern misslang, wie die Polizei mitteilt. Kurz nach 1 Uhr nachts verschafften sich Einbrecher Zugang zum Cityparkhaus am Oberen Steinweg in der Plauener Innenstadt. Mit roher Gewalt versuchten die...