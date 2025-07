Polizei fahndet: Wer hat in Plauens Plattenbau Container angezündet?

In einem Fall von Brandstiftung werden nun die Täter gesucht. Vier Müllbehälter brannten aus.

Zum Brand eines Müllcontainer-Standes ist es am Donnerstag gegen 23 Uhr im Plauener Plattenbau-Wohngebiet Chrieschwitzer Hang gekommen. Laut Polizei brannten Papiercontainer in der Albert-Schweitzer-Straße völlig aus und sind für die weitere Nutzung nicht mehr tauglich. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, so Sprecherin Christina Friedrich....