Polizei fasst Einbrecher-Duo in Plauen

Plauen
Die beiden Männer wollten sich in einem leerstehendes Haus zu schaffen machen und waren dabei von Zeugen beobachtet worden.
Polizeibeamte haben zwei Männer gefasst, die in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Plauen einbrechen wollten. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, waren die beiden beobachtet worden, wie sie sich in dem Gebäude an der Leißnerstraße zu schaffen machen wollten. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem Duo...
