Die Polizei fasste zwei Verdächtige, die versucht haben sollen, in ein Haus in Plauen einzubrechen.
Die Polizei fasste zwei Verdächtige, die versucht haben sollen, in ein Haus in Plauen einzubrechen.
Plauen
Polizei fasst Einbrecher-Duo in Plauen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Die beiden Männer wollten sich in einem leerstehendes Haus zu schaffen machen und waren dabei von Zeugen beobachtet worden.

Polizeibeamte haben zwei Männer gefasst, die in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Plauen einbrechen wollten. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, waren die beiden beobachtet worden, wie sie sich in dem Gebäude an der Leißnerstraße zu schaffen machen wollten. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem Duo...
