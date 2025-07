Polizei schnappt im Vogtland Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

In Plauen hat ein Mann ein Stromhaus mit Farbe beschmiert und ist bei seiner Tat vor der Polizei erwischt worden. Der Schaden ist dennoch beachtlich.

Auf frischer Tat ertappt haben Polizeibeamte am Freitag einen Sprayer in Plauen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte, hat sich die Tat gegen 14.55 Uhr in der Neundorfer Vorstadt ereignet. Ein 43-jähriger Deutscher habe demnach an der Seminarstraße ein Stromhaus mit Farbe besprüht. Der Tatverdächtige konnte laut Polizei noch...