Polizei sucht nach vermisster Frau aus Plauen

Die 19-Jährige ist seit Montagvormittag verschwunden. Eine medizinische Notlage kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nach der 19-jährigen Zoe R. aus Plauen. Die Frau verließ am Montagvormittag ihre Wohnung an der Paul-Söllner-Straße in der Ostvorstadt und gilt seitdem als vermisst. Nach Angaben der Polizei könne eine medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden. Zoe R. ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkelbraune, halblange Haare und...