Polizei sucht Zeugen: Wer verfolgte 46-jährigen Mann in Plauen?

Freitagabend ist es in Plauen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Wie die Täter beschrieben werden.

Zwischen drei Männern ist es Freitagabend auf Höhe der Weststraße in Plauen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verfolgten dabei zwischen 22.40 Uhr und 22.50 Uhr zwei derzeit unbekannte Täter einen 46-jährigen Mann, beginnend von der Bahnhofsstraße über die Reichsstraße bis zur Weststraße. Der...