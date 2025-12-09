Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Polizeiauto im Bäckerladen: Was zu dem Unfall vor zwei Monaten in Plauen mittlerweile bekannt ist

Die Polizisten wurden verletzt, als das Auto in die Bäckerei krachte.
Die Polizisten wurden verletzt, als das Auto in die Bäckerei krachte. Bild: Florian Wißgott/Archiv
Plauen
Polizeiauto im Bäckerladen: Was zu dem Unfall vor zwei Monaten in Plauen mittlerweile bekannt ist
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch beschäftigen sich Gutachter mit dem Geschehen. Und ein junger Beamter ist weiterhin krank.

Nach dem Unfall zweier junger Polizisten (29/24) in der Nacht zum 9. Oktober in Plauen dauern die Ermittlungen noch an. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte, stehe insbesondere das Ergebnis eines unabhängigen Gutachtens noch aus. Dieses sei jedoch bedeutsam für das Ergebnis der Untersuchungen. Die Beamten waren in einer Kurve auf der...
