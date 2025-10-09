Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten. Bild: Florian Wißgott
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten. Bild: Florian Wißgott
Plauen
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.

Zwei Schwerverletzte und 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Plauen auf der Neundorfer Straße in der Nacht zu Donnerstag. 3.45 Uhr war ein Streifenwagen der Polizei Richtung Dittrichplatz unterwegs. In Höhe der Feldstraße kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in...
