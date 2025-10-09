Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte

Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.

Zwei Schwerverletzte und 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Plauen auf der Neundorfer Straße in der Nacht zu Donnerstag. 3.45 Uhr war ein Streifenwagen der Polizei Richtung Dittrichplatz unterwegs. In Höhe der Feldstraße kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in... Zwei Schwerverletzte und 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Plauen auf der Neundorfer Straße in der Nacht zu Donnerstag. 3.45 Uhr war ein Streifenwagen der Polizei Richtung Dittrichplatz unterwegs. In Höhe der Feldstraße kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in...