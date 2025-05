Polizeieinsatz am Plauen Park: Das gibt die Polizei dazu an

In den sozialen Netzwerken entzündete sich Samstagabend die Meldung über einen angeblichen Vorfall mit einem Messer in einem Plauener Einkaufszentrum. Das sagt die Polizei.

Das Lagezentrum der Polizei hat auf Nachfrage Samstagabend einen Einsatz am Einkaufszentrum „Plauen Park“ in Plauen bestätigt. Die Alarmierung lief kurz nach 20 Uhr. In den sozialen Netzwerken köchelte am Abend die Meldung über einen angeblichen Vorfall mit einem Messer im Plauener Einkaufszentrum hoch. Ein Mann soll „ausgerastet“ sein,...