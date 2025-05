Polizeieinsatz am Plauener Postplatz sorgt für Fragen

Mit steigenden Temperaturen ist abends in der Plauener Innenstadt wieder mehr los. Ein Polizeieinsatz sorgte Donnerstagabend für Aufsehen. Was war da los?

Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr nahe des Ticketschalters der Straßenbahn am Tunnel in Plauen einen Einsatz durchgeführt. Nach Angaben einer Passantin waren zwei oder drei Personen involviert, wobei die genaue Anzahl unklar blieb. In unmittelbarer Nähe hatte sich jedoch eine größere Gruppe junger Menschen versammelt,...