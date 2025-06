Polizeieinsatz auf dem Plauener Postplatz sorgt für Aufsehen

Mehrere Verletzte, Sanitäter und Polizeibeamte: Was war am Mittwochnachmittag los am Tunnel?

Ein Einsatz von Polizei- und Rettungskräften hat am Mittwochnachmittag in der Plauener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Polizei, Rathaus-Polizei sowie zwei Rettungswagen hielten gegen 16.15 Uhr nahe dem Eingang der Stadt-Galerie am Postplatz. Zuvor hatten Passanten beobachtet, wie mehrere junge Männer lautstark aneinander geraten waren....