MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz hat es am Dienstagvormittag in Plauen gegeben.
Einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz hat es am Dienstagvormittag in Plauen gegeben. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz hat es am Dienstagvormittag in Plauen gegeben.
Einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz hat es am Dienstagvormittag in Plauen gegeben. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Plauen
Polizeieinsatz in Plauen: Vermummte Einsatzkräfte stürmen Haus
Von Bernd Jubelt und Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstagmorgen bot sich Augenzeugen ein ungewöhnliches Bild im Stadtteil Preißelpöhl. Das ist bisher zu dem Einsatz bekannt.

Einen besonderen Polizeieinsatz hat es am Dienstagvormittag in Plauen gegeben. Augenzeugen berichteten, dass gegen 8.30 Uhr circa zwei Handvoll maskierte und mit Maschinenpistolen bewaffnete Einsatzkräfte ein Haus in Preißelpöhl gestürmt haben sollen. Einsatzort war die Jößnitzer Straße unweit des Wagnerplatzes. Das Vorgehen sorgte für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:15 Uhr
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
10.02.2026
2 min.
Nach Großeinsatz der Polizei in Plauen wegen „staatsgefährdender Gewalttat“ im vergangenen Sommer: Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Im August 2025 führte die Polizei in Plauen Durchsuchungen durch.
Im August 2025 hatte die Polizei, schwer bewaffnet, Abschnitte eines Wohngebiets an der B 92 in Plauen durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stand eine minderjährige Person.
Claudia Bodenschatz
11.03.2026
2 min.
Polizeieinsatz in Plauen: Mann in Handschellen am Boden
Beim Einsatz am Dienstagabend am Plauener Albertplatz kamen Handschellen zum Einsatz.
Maskierte Beamte rückten am Dienstagabend am Albertplatz an. Was die Polizei zu den Gründen für den Einsatz sagt.
Nancy Dietrich
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:16 Uhr
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
Mehr Artikel