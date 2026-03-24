Polizeieinsatz in Plauen: Vermummte Einsatzkräfte stürmen Haus

Plauen
Am Dienstagmorgen bot sich Augenzeugen ein ungewöhnliches Bild im Stadtteil Preißelpöhl. Das ist bisher zu dem Einsatz bekannt.
Einen besonderen Polizeieinsatz hat es am Dienstagvormittag in Plauen gegeben. Augenzeugen berichteten, dass gegen 8.30 Uhr circa zwei Handvoll maskierte und mit Maschinenpistolen bewaffnete Einsatzkräfte ein Haus in Preißelpöhl gestürmt haben sollen. Einsatzort war die Jößnitzer Straße unweit des Wagnerplatzes. Das Vorgehen sorgte für...
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