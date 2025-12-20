MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ursula und Gerhard Reuter sowie Karin Oettmeier, Tierschützerin in Ruhestand.
Ursula und Gerhard Reuter sowie Karin Oettmeier, Tierschützerin in Ruhestand. Bild: Ellen Liebner
Die Mahnwache vor dem Plauen Park galt dem Zirkus Weisheit.
Die Mahnwache vor dem Plauen Park galt dem Zirkus Weisheit. Bild: Ellen Liebner
Von 13:45 Uhr bis 15 Uhr ging die Mahnwache am Samstag.
Von 13:45 Uhr bis 15 Uhr ging die Mahnwache am Samstag. Bild: Ellen Liebner
Ursula und Gerhard Reuter sowie Karin Oettmeier, Tierschützerin in Ruhestand.
Ursula und Gerhard Reuter sowie Karin Oettmeier, Tierschützerin in Ruhestand. Bild: Ellen Liebner
Die Mahnwache vor dem Plauen Park galt dem Zirkus Weisheit.
Die Mahnwache vor dem Plauen Park galt dem Zirkus Weisheit. Bild: Ellen Liebner
Von 13:45 Uhr bis 15 Uhr ging die Mahnwache am Samstag.
Von 13:45 Uhr bis 15 Uhr ging die Mahnwache am Samstag. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Protest für Tierschutz am Plauen Park: Zirkusmitarbeiter rastet aus
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer friedlichen Mahnwache für das Wohl von Zirkustieren ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Was passiert ist und wie die Demonstrierenden reagierten.

Die Protestierenden an der Einfahrt zum Plauen Park sieht man schon von weitem. Über 30 Menschen haben sich am Samstag für die Mahnwache versammelt. Sie tragen Dutzende Schilder: Zum Beispiel: „Ja zum Zirkus - aber ohne Tiere“. „Wir wollen auf Mitgefühl statt auf Anschuldigung setzen“, erklärt Organisatorin Sophie Weprajetzky. Es ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
3 min.
Flammen zerstören dutzende Wohnwagen und Gartenlauben – Großbrand am Geyerschen Teich: Was bislang bekannt ist
 7 Bilder
Ein Großbrand am Geyerschen Teich hat die Einsatzkräfte gefordert.
90 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Region sind bis zum frühen Sonntagmorgen im Einsatz gewesen. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt.
André März und Katrin Kablau
14.12.2025
4 min.
Weihnachtszirkus kehrt zurück an den Plauen-Park: Was Besucher in diesem Jahr erwartet
Noch wird fleißig aufgebaut. Das Zelt am Einkaufszentrum Plauen-Park in Kauschwitz steht bereits.
Zum 7. Mal gastiert die Artistenfamilie Weisheit während der Weihnachtszeit in der Spitzenstadt. Diesmal wieder am gewohnten Platz auf dem Gelände am Plauen-Park. Was die Verbindung zur Stadt ausmacht.
Claudia Bodenschatz
20.12.2025
4 min.
Wie ich mit Herzinfarkt in die Orthopädie-Notaufnahme geschickt wurde – und was das Zwickauer HBK ein Jahr später dazu sagt
Torsten Kohlschein vor dem Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Vor einem Jahr wurde er erst nach einem Umweg fachgerecht behandelt.
Was ein „Freie Presse“-Redakteur im Dezember 2024 erlebte, als er sich mit ihm unerklärlichen Rückenschmerzen an der vermeintlich falschen Adresse des Zwickauer Krankenhauses vorstellte.
Torsten Kohlschein
18.12.2025
4 min.
Plauenerin ruft zum stillen Protest gegen Tier-Nummern im Weihnachtszirkus auf: „Warum reicht keine Show mit Artisten?“
Sophie Weprajetzky mit Hund Jasper. Der Vierbeiner gab viele Denkanstöße in Sachen Tierwohl, sagt die Plauenerin.
Am Samstag lädt der Plauener Weihnachtszirkus in Kauschwitz zu seiner großen Galapremiere. Vorab wollen sich Tierschützer zum friedlichen Protest versammeln. Worum es den Demonstranten konkret geht.
Claudia Bodenschatz
10:40 Uhr
2 min.
Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt
Insgesamt zeigen sich bislang nur 17 Prozent der Unternehmen mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden.
Viele Händlerinnen und Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden. Es bleibt die Hoffnung auf die letzten Tage vor dem Fest und die Zeit zwischen den Jahren.
10:46 Uhr
2 min.
Minister ruft zu Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk auf
Sachsens Wirtschaftsminister ruft zu Vorsicht beim Böllern auf. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ereigneten sich in Sachsen viele schwere Böller-Unfälle. Wirtschaftsminister Panter hofft unterdessen auf die Vernunft im Umgang mit Feuerwerk.
Mehr Artikel