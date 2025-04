Knapp zwei Jahr leistete die Ersatzbrücke gute Dienste. Nun erfolgte der Rückbau.

Nach knapp zwei Jahren ist in dieser Woche die provisorische Fußgängerbrücke an der Barthmühle abgebaut worden. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde das zwölf Tonnen schwere Stahlkonstrukt von der Firma UTR aus Schönbrunn am Donnerstag mit einem Kran in einem Stück verladen und per Schwerlaster abtransportiert. Das Provisorium bot...