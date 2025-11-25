Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der B 92 zwischen Plauen und Oberlosa steht seit einiger Zeit ein verlassenes Fahrzeug.
An der B 92 zwischen Plauen und Oberlosa steht seit einiger Zeit ein verlassenes Fahrzeug.
An der B 92 zwischen Plauen und Oberlosa steht seit einiger Zeit ein verlassenes Fahrzeug.
An der B 92 zwischen Plauen und Oberlosa steht seit einiger Zeit ein verlassenes Fahrzeug.
Plauen
Rätsel um herrenloses Fahrzeug mit Graffiti an der B 92 in Plauen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Wochen steht ein auffälliger Transporter auf einem Parkplatz nahe Oberlosa. Was hat es damit auf sich?

Ein Fahrzeug, das seit Wochen an der B 92 nahe Oberlosa steht, wird demnächst von der Stadt Plauen entfernt. Der Eigentümer ist laut einer Sprecherin im Ausland und nicht erreichbar. Der Fall zeigt, wie die Verwaltung mit Schrottautos und herrenlosen Fahrzeugen umgeht und warum das länger dauert.
