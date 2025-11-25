Rätsel um herrenloses Fahrzeug mit Graffiti an der B 92 in Plauen

Seit Wochen steht ein auffälliger Transporter auf einem Parkplatz nahe Oberlosa. Was hat es damit auf sich?

Ein Fahrzeug, das seit Wochen an der B 92 nahe Oberlosa steht, wird demnächst von der Stadt Plauen entfernt. Der Eigentümer ist laut einer Sprecherin im Ausland und nicht erreichbar. Der Fall zeigt, wie die Verwaltung mit Schrottautos und herrenlosen Fahrzeugen umgeht und warum das länger dauert.