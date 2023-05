Rätsel ums Aus der Amazon-Buslinie von Plauen nach Hof

Als die Buslinie 51 im Mai vorigen Jahres pünktlich zur ersten Schicht im neuen Logistikzentrum von Amazon in Hof-Gattendorf über die Landesgrenze rollte, schnalzten im Vogtland viele mit der Zunge. So geht Nahverkehr: unkompliziert, schnell, nach Bedarf. Der Bus startete vom Busbahnhof am Oberen Bahnhof in Plauen und fuhr über Taltitz, Pirk und...