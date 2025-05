Rätselhafte Brandserie in Plauen: Wer kann Hinweise geben?

Angeschmorte Müllreste sind in einer Tonne an der Chrieschwitzer Albert-Schweitzer-Straße entdeckt worden. Dort hatten erst Ende April zwei große Mülltonnen gebrannt.

Treiben Zündler im Plauener Stadtteil Chrieschwitz ihr Unwesen? Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte versucht, eine Mülltonne an der Albert-Schweitzer-Straße anzuzünden. Angeschmorte Müllreste wurden am Dienstag in der Tonne entdeckt. Sie deuteten auf die versuchte Brandstiftung hin. Zwei große Mülltonnen dort hatten erst Ende April...