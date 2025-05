Rainbowflash in Plauen zum Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit

Die Vereine Colorido aus Plauen und Different People aus Chemnitz hatten zu einem Familienfest am Oberen Bahnhof in Plauen eingeladen.

Zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, kurz IDAHOBIT, am Sonnabend hatte der Plauener Verein Colorido gemeinsam mit dem Verein Different People aus Chemnitz ein Familienfest am Oberen Bahnhof in Plauen organisiert. Neben Ständen der Beteiligten, Kinderschminken, Giraffen-Hüpfburg und Imbiss sorgten der...