Randalierer sorgen für hohen Schaden an Plauener Straßenbahnhaltestellen

In der Nacht zum Montag entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro. Über Einzelheiten informierte nun die Polizei

Plauen. In Plauen wurden zahlreiche Straßenbahnhaltestellen beschädigt. Darüber hat die Polizei berichtet.

Der Vorfall hatte sich in der Nacht zum Montag in der Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr ereignet. So gingen an der Haltestelle Knielohstraße und an der Seminarstraße mehrere Glasscheiben zu Bruch. Am Postplatz beschädigten Unbekannte vier Glasscheiben, einen Schaukasten und drei Displays von Fahrkartenautomaten. Am Dittrichplatz zerstörten sie eine Glasscheibe und schlugen auf einen Fahrkartenautomaten ein. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 17.000 Euro.

Bislang ist es nicht gelungen, die Täter ausfindig zu machen. Die Polizei setzt deshalb auf Zeugenhinweise. Wem sind Personen aufgefallen, die sich in der Nähe der Örtlichkeiten aufhielten und mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (bju)