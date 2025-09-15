Rauch dringt aus Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rückt in Plauen aus

Die Feuerwehr ist am Montag in Plauen zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ist die Plauener Feuerwehr am Montag ausgerückt. Wie Patrick Heinritz, Chef der Berufsfeuerwehr mitteilte, ging gegen 10 Uhr eine Alarmierung für die Kaiserstraße ein. „Dort war auf einem Herd Essen angebrannt, was zur Verrauchung der Wohnung führte“, so Heinritz. Die Brandursache...