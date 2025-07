Reaktionen auf Ausweitung der Alkoholverbotszone in Plauen: „Das ist doch alles irre“

Der Bereich in der Plauener Innenstadt, in dem in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden darf, wird größer. Nach dem Stadtratsbeschluss reicht das Echo von Erleichterung bis Frust.

Es war eine hitzige Debatte, die dem Beschluss zur Erweiterung der sogenannten Alkoholverbotszone im Plauener Stadtzentrum vorausging. Die Rathausspitze hatte dem Stadtrat vorgeschlagen, jenen Bereich deutlich zu vergrößern, in dem kein Alkohol in der Öffentlichkeit getrunken werden darf. Neben Postplatz, Theaterplatz, Lutherpark,...